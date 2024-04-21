Puluhan korban investasi bodong mendatangi kediaman Ananda Delia Vitaloka (20) yang dituduh mengelola investasi bodong di Bengkulu. Mereka menuntut penggembalian dana dan keuntungan 20% atas investasi yang telah dijanjikan dalam kurun waktu yang ditentukan.

Wanita yang diketahui sebagai mahasiswi perguruan tinggi di Bengkulu ini disebut gencar mencari korban untuk ikut dalam investasi yang dijanjikan. Dari data yang diterima jumlah korban investasi ini mencapai 400 orang. Polisi mengarahkan agar para korban membuat laporan resmi ke polisi

Reporter: Ismail Yugo

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

