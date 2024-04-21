...

Rafah Diserang Israel, Puluhan Pengungsi Palestina di Rafah Mengungsi

Betty Usman, Jurnalis · Minggu 21 April 2024 19:07 WIB
Warga Palestina membawa ransel dan tas berisi tepung ketika meninggalkan daerah Rafah Sabtu 920/4) dekat perbatasan dengan Mesir setelah menerima peringatan dari tentara Israel untuk mengungsi. Beberapa menit kemudian, area tersebut diserang. Belum diketahui apa yang terjadi.
 
Rafah saat ini menampung separuh total populasi Gaza sekitar 2,3 juta orang. Meskipun ditentang AS, pemerintah Israel telah bersikeras lancarkan serangan darat ke kota tersebut.
 
Menurut Israel, Rafah merupakan tempat persembunyian anggota kelompok Hamas yang tersisa. Militer Israel telah berulang kali melancarkan serangan udara di dalam dan sekitar kota tersebut.
 
Di Gaza, otoritas kesehatan mengatakan sekitar 34.000 orang tewas dalam perang tersebut. Perang tersebut mengarah pada ketegangan dramatis antara Israel dan Iran, yang mengancam akan meningkat menjadi perang besar-besaran.

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

