Penutupan Bandara Samratulangi Manado kembali diperpanjang hingga 22 April. Hal ini dampak dari Erupsi Gunung Ruang Pada 17 April lalu.

Hal ini setelah citra satelit menunjukan debu vulkanik masih berada di ruang udara Manado. Sehingga pilot maskapai tidak berani melakukan penerbangan.

Sejak hari pertama penutupan bandara pada 4 hari lalu terdapat 150 penerbangan dengan 19 ribu penumpang yang batal berangkat. Sementara penumpang yang telah memesan tiket dapat mengajukan pengembalian uang atau penjadwalan kembali.

Reporter: Jefry Langi

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

