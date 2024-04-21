...

Hari Kartini, Civitas UGM Gelar Aksi Kawal Putusan MK

Gunanto Farhan, Jurnalis · Minggu 21 April 2024 17:22 WIB
Guru Besar dan Civitas Akademika UGM menggelar aksi mengawal putusan sidang MK pada Minggu (21/4) siang. Aksi digelar sebagai bentuk dukungan moral terhadap para hakim jelang sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2024.
 
Mereka menilai MK sebagai benteng terakhir keadilan agar menggunakan nurani, akal sehat dan kewenangan yang dimiliki untuk mengambil keputusan berkeadilan. Hal ini demi menjaga demokrasi dan amanah konstitusi.
 
Reporter: Gunanto farhan
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

