Kecelakaan tunggal truk tronton terjadi di jalan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (20/04). Truk bermuatan tanah ini terguling diduga menghindari jalan yang berlubang. Sehingga truk tersebut terguling hingga ke badan jalan.

Mengakibatkan jalan akses warga yang hendak hajatan tertutup oleh tanah yang berserakan. Beruntung insiden kecelakaan tunggal ini tidak ada korban jiwa.

Namun, sopir truk hanya mengalama luka ringan di kepala. Kini peristiwan kecelakaan tersebut ditangani Unit Laka Lantas Polsek Parung Panjang.

Produser : Febry Rachadi

Kontributor : Iwan Setiawan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News