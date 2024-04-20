...

Kelebihan Muatan, Truk Tronton Terguling di Parung Panjang Bogor

Iwan Setiawan, Jurnalis · Sabtu 20 April 2024 22:00 WIB
Kecelakaan tunggal truk tronton terjadi di jalan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (20/04). Truk bermuatan tanah ini terguling diduga menghindari jalan yang berlubang. Sehingga truk tersebut terguling hingga ke badan jalan. 
 
Mengakibatkan jalan akses warga yang hendak hajatan tertutup oleh tanah yang berserakan. Beruntung insiden kecelakaan tunggal ini tidak ada korban jiwa.
 
Namun, sopir truk hanya mengalama luka ringan di kepala. Kini peristiwan kecelakaan tersebut ditangani Unit Laka Lantas Polsek Parung Panjang.
 
Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

