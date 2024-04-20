...

Dilarang Datang ke Stadion, Polisi Pulangkan Ratusan Suporter Bonek ke Surabaya

Yuan Pangestu, Jurnalis · Sabtu 20 April 2024 16:30 WIB
Kepolisian Resort Kota Bandung menyekat dan memulangkan ratusan suporter Bonek yang hendak menuju Stadion Si Jalak Harupat. Bonek tidak diperbolehkan hadir untuk menonton laga Persib menghadapi Persebaya. 
 
Berdasarkan regulasi, suporter tim tamu dilarang hadir ke stadion tuan rumah selama Liga 1 2023/2024 bergulir. Selain itu, petugas kepolisian juga melakukan pemeriksaan terhadap suporter Persib Bandung di beberapa titik.
 
Produser : Febry Rachadi
Kontributor : Yuan Pangestu

(fru)

Berita Terkait

