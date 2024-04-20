...

Gunung Marapi kembali Erupsi, Dua Kali Letusan Besar dengan Amplitudo 30 Milimeter

Wahyu Sikumbang, Jurnalis · Sabtu 20 April 2024 16:00 WIB
Gunung Marapi di Sumatra Barat kembali erupsi sebanyak dua kali letusan besar, pada Sabtu (20/04). Dari video amatir warga yang melintas, terlihat tinggi kolom abu letusan diperkirakan mencapai 500 hingga 700 meter di atas puncak gunung
 
Asap letusan gunung berketinggian 2.891 meter di atas permukaan laut (MDPL). Petugas pos pengamatan gunung api (PGA) Marapi mencatat erupsi kedua sepanjang Sabtu ini. Terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 30.3 milimeter dengan lama durasi gempa letusan 41 detik.
 
Aktivitas erupsi Gunung Marapi saat ini berada pada status siaga atau berada pada level tiga. Petugas pun mengimbau warga menjauh dari dalam radius 4,5 kilometer dari pusat erupsi di kawah puncak Gunung Marapi.
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter : Wahyu Sikumbang

(fru)

