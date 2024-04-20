...

Viral Pertunangan Bocah 7 Tahun di Madura, Orang Tua Buka Suara

Fathorrahman , Jurnalis · Sabtu 20 April 2024 12:30 WIB
Viral di media sosial seorang bocah perempuan yang masih duduk di bangku SD melangsungkan acara pertunangan di Sampang, Madura, Jawa Timur. Kejadian ini terjadi kecamatan Camplong pada 16 April 2024.
 
Pihak orang tua dari bocah perempuan buka suara terkait hal ini. Pasangan perempuan dan laki-laki berusia 7 tahun.
 
Namun, dari dua pihak keluarga sepakat akan melangsungkan pernikahan kalau kedua putra putrinya sudah lulus kuliah. Hal ini bagian dari nazar orang tua saat di Makkah sebelum anak lahir.
 
Reporter: Fathorrahman
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Berita Terkait

