Viral di media sosial seorang bocah perempuan yang masih duduk di bangku SD melangsungkan acara pertunangan di Sampang, Madura, Jawa Timur. Kejadian ini terjadi kecamatan Camplong pada 16 April 2024.

Pihak orang tua dari bocah perempuan buka suara terkait hal ini. Pasangan perempuan dan laki-laki berusia 7 tahun.

Namun, dari dua pihak keluarga sepakat akan melangsungkan pernikahan kalau kedua putra putrinya sudah lulus kuliah. Hal ini bagian dari nazar orang tua saat di Makkah sebelum anak lahir.

