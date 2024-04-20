...

Cemburu Buta, Suami Tega Siram Air Keras ke Istrinya di Cilacap

Heri Susanto, Jurnalis · Sabtu 20 April 2024 10:40 WIB
Seorang suami di Cilacap tega menyiramkan air keras ke istrinya hingga mengalami luka bakar 80 persen di wajah dan tubuhnya.
 
Pelaku tega menyiramkan air keras ke istrinya karena cemburu. Ia mendapat kabar jika istri sirinya selingkuh.
 
Usai menyiram air keras pelaku kemudian kabur ke Palembang. Tim Resmob Satreskrim Polresta Cilacap berhasil menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di Palembang.
 
Tersangka mengaku nekat menyiram air keras agar wajah istrinya rusak sehingga tak dimiliki pria lain.
 
Pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara.
 
Reporter: Heri Susanto 
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

