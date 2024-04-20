...

Jelang Putusan Sidang Sengketa Pilpres, Hakim Mahkamah Konstitusi Diminta Bertobat

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Sabtu 20 April 2024 09:00 WIB
Pemikir Kebhinekaan, Sukidi meminta Hakim MK untuk bertobat jelang putusan sidang PHPU. Hal itu ia sampaikan di Menteng, Jumat (19/4/2024) sore.
 
Ia menuding adanya nepotisme yang bersarang di tubuh Mahkamah Konstitusi. Sukidi pun mengajak para Hakim Konstitusi untuk kembali ke jalan yang benar untuk dapat memutuskan putusan sengketa Pilpres 2024 secara adil.
 
Hal ini guna menegakkan kembali konstitusi serta mengembalikan marwah lembaga tersebut.
 
