Pemikir Kebhinekaan, Sukidi meminta Hakim MK untuk bertobat jelang putusan sidang PHPU. Hal itu ia sampaikan di Menteng, Jumat (19/4/2024) sore.

Ia menuding adanya nepotisme yang bersarang di tubuh Mahkamah Konstitusi. Sukidi pun mengajak para Hakim Konstitusi untuk kembali ke jalan yang benar untuk dapat memutuskan putusan sengketa Pilpres 2024 secara adil.

Hal ini guna menegakkan kembali konstitusi serta mengembalikan marwah lembaga tersebut.

Reporter: Rani Stones Sanjaya

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News