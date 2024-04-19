Aksi massa yang digelar di patung kuda mulai memanas, massa pendukung Prabowo Gibran menghampiri massa yang menolak pemilu curang, aksi saling dorng pun tidak terhindarkan.

Polisi segera menghalau dengan membentuk barikade pasukan guna menghalangu jangkauan massa yang tersulut emosinya. Beruntung massa tidak terprovokasi dan suasana berangsur kondusif.

Reporter: Muhammad Farhan

