Taman Satwa Lembah Hijau tempat wisata yang terletak di Bandar Lampung ini menyuguhkan rekreasi sambil menikmati pemandangan alam sekitar yang memanjakan mata. Objek wisata seluas 30 hektare ini didominasi pohon rindang.

Taman wisata ini memiliki lebih dari 400 satwa dari 62 satwa eksotis. Dengan tarif Rp15 ribu - Rp55 ribu, pengunjung sudah bisa berkeliling Lembah Hijau.

