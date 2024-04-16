Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi penodongan dan perampasan handphone milik seorang kasir minimarket. Kejadian tersebut terjadi di jalan Ciliwung, Kelurahan Gading Cempaka, Kota Bengkulu

Dalam rekaman, pelaku berjumlah dua orang melancarkan aksinya dengan mengendarai sepeda motor. Salah satu pelaku tampak menodongkan dengan sebilah pisau dan meminta paksa handphone milik korban

Berbekal rekaman CCTV, Tim Opsnal Polsek Gading Cempaka, Kota Bengkulu, berhasil meringkus kedua pelaku

Keduanya bakal dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman 7 tahun penjara

