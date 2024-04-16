...

Rampas Handphone Kasir Minimarket, Dua Begal di Bengkulu Diringkus Polisi

Endro Dwirawan , Jurnalis · Selasa 16 April 2024 17:00 WIB
Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi penodongan dan perampasan handphone milik seorang kasir minimarket. Kejadian tersebut terjadi di jalan Ciliwung, Kelurahan Gading Cempaka, Kota Bengkulu
 
Dalam rekaman, pelaku berjumlah dua orang melancarkan aksinya dengan mengendarai sepeda motor. Salah satu pelaku tampak menodongkan dengan sebilah pisau dan meminta paksa handphone milik korban
 
Berbekal rekaman CCTV, Tim Opsnal Polsek Gading Cempaka, Kota Bengkulu, berhasil meringkus kedua pelaku 
 
Keduanya bakal dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman 7 tahun penjara
 
Kontributor: Endro Dwirawan
Produser : Febry Rachadi

(rns)

