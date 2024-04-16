Capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo melakukan silaturahmi dengan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Lokasi di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/4) siang.
Hal ini diketahui saat sebuah mobil yang membawa Ganjar keluar dari kediaman Megawati. Ganjar menyebut dirinya sempat dicari oleh Megawati lantaran belum bersilaturahmi.
Reporter: Felldy Aslya Utama
Produser: Akira AW
