Capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo melakukan silaturahmi dengan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Lokasi di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/4) siang.

Hal ini diketahui saat sebuah mobil yang membawa Ganjar keluar dari kediaman Megawati. Ganjar menyebut dirinya sempat dicari oleh Megawati lantaran belum bersilaturahmi.

Reporter: Felldy Aslya Utama

Produser: Akira AW

