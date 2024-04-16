Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi menggelar halalbihalal pada hari pertama masuk kerja. Acara halalbihalal tersebut dihadiri para ASN dan pegawai Pemprov DKI. Lokasi di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (16/4).

Halalbihalal ini digelar agar para pegawai bisa saling memaafkan antara satu sama lain. Sejumlah pegawai mengaku sudah mempersiapkan diri untuk kembali bekerja usai libur Lebaran. Mereka senang diberi kesempatan untuk bisa bermaaf-maafan sebelum beraktivitas kembali.

Reporter: Rani Stones Sanjaya

Produser: Akira AW

(fru)

