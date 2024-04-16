Beginilah kondisi lalu lintas di Jalan Raya Daan Mogot, Cengkareng, Jakbar, Selasa (16/4). Keramaian arus kendaraan baik roda dua maupun roda empat sudah mulai terlihat pagi ini.

Pemandangan serupa juga terlihat di ruas Jalan Raya Panjang Kebon Jeruk dari arah Pondok Indah. Para pengendara baik roda dua dan empat melaju dengan kecepatan sedang saat melintas di lokasi.

Ruas Jalan Tol Jakarta Merak juga ramai lancar di hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran.

Kontributor: Miftahul Ghani

Produser: Akira AW

(fru)

