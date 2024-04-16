Hari pertama kerja usai libur lebaran, sejumlah ASN berlarian saat mengikut apel di Lapangan Pemkab Jombang, Jawa Timur, Selasa (16/4) pagi. Mereka langsung masuk ke dalam barisan sesuai dengan instansinya masing-masing.

Apel pagi ini dipimpin langsung oleh Sugiat, Pj Bupati Jombang. Berdasarkan absensi, ada 38 ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan. Pj Bupati Jombang memerintahkan para kepala dinas untuk menangani para bawahannya itu.

Kontributor: Mukhtar Bagus

Produser: Akira AW

(fru)

