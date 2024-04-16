Okezone Updates dibuka dengan video viral seorang wisatawan dipalak tiga orang tidak dikenal di objek wisata perkebunan teh Kertasari, Pangalengan, Bandung, Jawa Barat. Sementara warganet mengeluhkan pengalaman pahitnya terkait pungli di Masjid Al Jabar.

Okezone Updates ditutup dari dunia olahraga, di mana Jonatan Christie atau Jojo menjadi juara tunggal putra Badminton Asia Championships 2024 usai mengalahkan Li Shi Feng dua gim langsung 21-15, 21-16.

Host: Camar Haenda

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News