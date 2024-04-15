Puluhan balon udara dengan bermacam warna dan motif menghiasi langit Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

Warna-warni balon udara terlihat begitu indah meliuk liuk saat festival balon udara tradisional. Festival balon udara tradisional digelar selama lebaran di 6 Kecamatan dan 14 Desa di seluruh Wonosobo.

Sebelumnya, warga melepas balonnya hingga menjulang tinggi sehingga membahayakan keselamatan penerbangan. Kini balon-balon udara tersebut diikat dengan tali dan diterbangkan dengan maksimal ketinggian 150 meter.

Kontributor: Didik Dono Hartono

