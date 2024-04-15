...

Langit Wonosobo Dihiasi Puluhan Balon Udara, Suasananya Seperti di Cappadocia

Didik Dono Hartono, Jurnalis · Senin 15 April 2024 20:30 WIB
Puluhan balon udara dengan bermacam warna dan motif menghiasi langit Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.
 
Warna-warni balon udara terlihat begitu indah meliuk liuk saat festival balon udara tradisional. Festival balon udara tradisional digelar selama lebaran di 6 Kecamatan dan 14 Desa di seluruh Wonosobo.
 
Sebelumnya, warga melepas balonnya hingga menjulang tinggi sehingga membahayakan keselamatan penerbangan. Kini balon-balon udara tersebut diikat dengan tali dan diterbangkan dengan maksimal ketinggian 150 meter.
 
Kontributor: Didik Dono Hartono

