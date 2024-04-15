Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan semua pihak bersinergi dalam rangka mengamankan pelaksanaan arus balik mudik Lebaran 2024.

Hal ini, disampaikan Kapolri saat meninjau pelaksanaan arus balik di KM 70 Tol Cikampek bersama Menko PMK Muhadjir Effendy, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Senin (15/4/2024).

Kapolri menuturkan, pengamanan arus mudik dan balik Lebaran adalah tradisi yang harus diamankan setiap tahunnya. Apalagi, menurut survei pada tahun ini angka masyarakat yang mudik mengalami peningkatan

Mantan Kabareskrim Polri ini menyampaikan, berdasarkan hasil laporan yang ia terima sampai hari ini, meskipun jumlah yang mudik dan balik jauh lebih tinggi, namun semuanya bisa dikelola dengan baik.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa diprediksi malam nanti akan terjadi puncak arus balik. Untuk itu, ia berharap semua stakeholder memberikan pelayanan terbaik.

Selain itu, mantan Kapolda Banten ini menuturkan, kebijakan WFH dua hari pada 16 dan 17 April serta diskon tarif tol yang diberikan juga bisa mengurai kepadatan arus balik.

Beberapa strategi guna mengurai kepadatan pun telah disiapkan, diantaranya mempersiapkan jalur arteri jika nantinya terjadi kepadatan di jalan tol. Selain itu, ada juga rekayasa lalu lintas one way dan contraflow yang tetap akan dilaksanakan.

Untuk jalur arus balik di penyeberangan Bakauheni menuju Merak, Sigit menuturkan, pihak ASDP juga telah siap memberikan pelayanan dan strategi agar tak terjadi kepadatan.

Reporter : Ravie Wardani

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

