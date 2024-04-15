PT KAI mencatat sebanyak 190 ribu pemudik memanfaatkan moda transportasi kereta api pada hari terakhir libur Lebaran. Banyak dari pemudik yang memilih balik ke kota asal seperti Bandung dan Jakarta.

Puncak arus balik Lebaran sendiri terjadi sejak hari Jumat (12/4) kemarin dengan jumlah mencapai 214 ribu pemudik. Sementara pada hari Sabtu (13/4) mencapai 215 ribu penumpang dan hari Minggu (14/4) mencapai 218 ribu lebih pemudik.

Reporter : Rani Stones Sanjaya

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

