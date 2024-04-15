...

Hari Terakhir Libur Lebaran, Pemudik Motor Padati Jalan Raya Kalimalang

Rio Manik, Jurnalis · Senin 15 April 2024 22:15 WIB
Hari terakhir libur Idulfitri, pemudik motor berbondong-bondong pulang ke rumah melalui Jalan Raya Kalimalang, Senin (15/4) malam.
 
Nampak, kendaraan mereka dilengkapi barang muatan berlebih. Beberapa pemudik motor nekat membawa anak-anak hingga berbonceng lebih dari dua orang.
 
Sejumlah pemudik sengaja memilih pulang di akhir waktu agar bisa menghabiskan waktu lebih lama di kampung halaman. Pasalnya, besok mereka sudah kembali melakukan aktivitas normal.
 
Reporter : Rio Manik
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

