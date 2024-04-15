Hari terakhir libur Idulfitri, pemudik motor berbondong-bondong pulang ke rumah melalui Jalan Raya Kalimalang, Senin (15/4) malam.

Nampak, kendaraan mereka dilengkapi barang muatan berlebih. Beberapa pemudik motor nekat membawa anak-anak hingga berbonceng lebih dari dua orang.

Sejumlah pemudik sengaja memilih pulang di akhir waktu agar bisa menghabiskan waktu lebih lama di kampung halaman. Pasalnya, besok mereka sudah kembali melakukan aktivitas normal.

Reporter : Rio Manik

Produser: Reza Ramadhan

