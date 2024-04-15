Stasiun Pasar Senen Senen terpantau ramai penumpang datang pada Senin (15/4).

PT KAI Daop 1 mencatat setidaknya terdapat 18.500 penumpang yang pulang ke Jakarta dan turun di Stasiun Pasar Senen.

Mayoritas penumpang kereta yang tiba berasal dari area Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Solo, Purwokerto, Kutoarjo dan Malang. Jumlah tersebut mengalami peningkatan hingga 2 kali lipat dari masa normal.

Reporter : Wiwie Heryani

Produser: Reza Ramadhan

