Rest Area Km 101 Tol Cipali Membeludak pada Puncak Arus Balik

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Senin 15 April 2024 18:45 WIB
Ratusan kendaraan memenuhi rest area km 101 Tol Cipali, Senin (15/4). 
 
Tampak kawasan peristirahatan itu dipenuhi mobil sejak pagi. Kepadatan juga terjadi di akses masuk rest area sehingga membuat antrean panjang sampai ke bahu tol. 
 
Meski demikian, arus lalu lintas di ruas tol ramai lancar. Rekayasa lalu lintas one way sendiri masih diterapkan hingga pukul 24.00 WIB. 
 
Reporter : Suparjo Ramalan
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

