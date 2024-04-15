...

Antisipasi Lonjakan Penumpang, Pihak Terminal Dhaksinarga Gunungkidul Siapkan Armada Tambahan

Kismaya Wibowo, Jurnalis · Senin 15 April 2024 18:00 WIB
Lonjakan penumpang terjadi di Terminal Dhaksinarga Gunungkidul pada hari terakhir libur lebaran, Senin (15/4).
 
Lonjakan arus balik mulai terjadi sejak 2 hari terakhir dan diprediksi hari ini merupakan puncak arus balik libur lebaran. Guna mengantisipasi adanya penumpukan penumpang, pihak Terminal Dhaksinarga Gunungkidul mengerahkan armada tambahan. 
 
Pemberangkatan didominasi penumpang dengan tujuan Jabodetabek, total 14 ribu aktivitas pemberangkatan dan kedatangan terjadi di Terminal Dhaksinarga.
 
Kontribuitor: Kismaya Wibowo

(rns)

Berita Terkait

