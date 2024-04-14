Polisi memberlakukan skema One Way di Jalur Gentong, Tasikmalaya, Minggu (14/4) malam. Hal ini merupakan one way ke-5 yang telah diberlakukan Polres Tasikmalaya Kota.

Kondisi ini tak lepas dari kemacetan pada puncak arus balik Lebaran. Pemberlakuan one way dimulai dari Pamoyanan, Tasikmalaya hingga pertigaan Malangbong, Garut.

Reporter: Danandaya Arya Putra

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News