Polisi memberlakukan skema One Way di Jalur Gentong, Tasikmalaya, Minggu (14/4) malam. Hal ini merupakan one way ke-5 yang telah diberlakukan Polres Tasikmalaya Kota.
Kondisi ini tak lepas dari kemacetan pada puncak arus balik Lebaran. Pemberlakuan one way dimulai dari Pamoyanan, Tasikmalaya hingga pertigaan Malangbong, Garut.
Reporter: Danandaya Arya Putra
Produser: Reza Ramadhan
(mhd)
