Situasi arus balik mudik lebaran 2024 di jalur arteri Kalimalang terpantau ramai lancar pada puncak arus balik hari Minggu ini (14/4/2024).
Situasi arus lalin saat puncak arus balik ini belum terlihat adanya lonjakan. Namun, diperkirakan pemudik roda dua mulai bermunculan saat menjelang pukul 21.00 WIB atau menuju tengah malam nanti.
Reporter: Muhammad Farhan
Produser: Reza Ramadhan
