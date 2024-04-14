Situasi arus balik mudik lebaran 2024 di jalur arteri Kalimalang terpantau ramai lancar pada puncak arus balik hari Minggu ini (14/4/2024).

Situasi arus lalin saat puncak arus balik ini belum terlihat adanya lonjakan. Namun, diperkirakan pemudik roda dua mulai bermunculan saat menjelang pukul 21.00 WIB atau menuju tengah malam nanti.

Reporter: Muhammad Farhan

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News