Terpantau kondisi lalu lintas di GT Cikampek Utama tersendat Minggu (14/4) malam. Laju kendaran sangat terbatas dikarenakan antrean lain yang mengarah ke Jakarta.

Kemacetan terjadi dari km 70 hingga km 62 arah Jakarta. Atau kemacetan di Tol Jakarta-Cikampek mengular sepanjang 8 KM. PT Jasa Marga mensiasati kemacetan dengan menambah kapasitas lajur contra flow di ruas Tol Jakarta-Cikampek.

Dari sebelumnya 2 menjadi 3 lajur dimulai dari km 66 - km 47 arah Jakarta. Penambahan contraflow 1 lajur ini dimulai sejak pukul 20.08 WIB.

Reporter: Iqbal Dwi Purnama

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

