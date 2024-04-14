Terpantau kondisi lalu lintas di GT Cikampek Utama tersendat Minggu (14/4) malam. Laju kendaran sangat terbatas dikarenakan antrean lain yang mengarah ke Jakarta.
Kemacetan terjadi dari km 70 hingga km 62 arah Jakarta. Atau kemacetan di Tol Jakarta-Cikampek mengular sepanjang 8 KM. PT Jasa Marga mensiasati kemacetan dengan menambah kapasitas lajur contra flow di ruas Tol Jakarta-Cikampek.
Dari sebelumnya 2 menjadi 3 lajur dimulai dari km 66 - km 47 arah Jakarta. Penambahan contraflow 1 lajur ini dimulai sejak pukul 20.08 WIB.
Reporter: Iqbal Dwi Purnama
Produser: Reza Ramadhan
(mhd)
