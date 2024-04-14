...

Kemacetan Mengular hingga 8 KM, Jasa Marga Tambah Jalur Contraflow di Ruas Tol Japek

Iqbal Dwi Purnama, Jurnalis · Minggu 14 April 2024 21:21 WIB
A A A
Terpantau kondisi lalu lintas di GT Cikampek Utama tersendat Minggu (14/4) malam. Laju kendaran sangat terbatas dikarenakan antrean lain yang mengarah ke Jakarta.
 
Kemacetan terjadi dari km 70 hingga km 62 arah Jakarta. Atau kemacetan di Tol Jakarta-Cikampek mengular sepanjang 8 KM. PT Jasa Marga mensiasati kemacetan dengan menambah kapasitas lajur contra flow di ruas Tol Jakarta-Cikampek.
 
Dari sebelumnya 2 menjadi 3 lajur dimulai dari km 66 - km 47 arah Jakarta. Penambahan contraflow 1 lajur ini dimulai sejak pukul 20.08 WIB. 
 
Reporter: Iqbal Dwi Purnama
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini