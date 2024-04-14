...

Imbas One Way di Jalan Tol Trans Jawa, Jalur Arteri Karawang Macet

Ravie Wardani, Jurnalis · Minggu 14 April 2024 20:08 WIB
Jalan Raya Kawasan Industri Bukit Indah City (BIC) terpantau macet pada Minggu (14/4). Kepadatan ini terjadi imbas dari penutupan di Jalan Raya Cikopo, Karawang, karena pengalihan kendaraan akibat kebijakan one way di jalan tol.
 
Banyak pengendara kebingungan dengan rekayasa lalu lintas ini. Terlihat beberapa motor dan mobil berusaha memastikan penutupan jalan dengan melewatinya hingga ke pos polisi.
 
Reporter: Ravie Wardani
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

