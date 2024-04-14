Jalan Raya Kawasan Industri Bukit Indah City (BIC) terpantau macet pada Minggu (14/4). Kepadatan ini terjadi imbas dari penutupan di Jalan Raya Cikopo, Karawang, karena pengalihan kendaraan akibat kebijakan one way di jalan tol.

Banyak pengendara kebingungan dengan rekayasa lalu lintas ini. Terlihat beberapa motor dan mobil berusaha memastikan penutupan jalan dengan melewatinya hingga ke pos polisi.

Reporter: Ravie Wardani

Produser: Reza Ramadhan

