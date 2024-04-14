H+3 Lebaran, penumpang kereta cepat Whoosh terus meningkat. KCIC memperkirakan jumlah penumpang Whoosh pada Mingu (14/4), akan mencapai lebih dari 20 ribu orang.

Dari jumlah tersebut lonjakan penumpang terjadi untuk relasi Tegalluar-Halim ataupun Padalarang-Halim. Kondisi ini terjadi mengingat hari ini merupakan weekend terakhir sebelum cuti bersama Idulfitri usai pada 15 April 2024.

KCIC sudah melakukan penambahan perjalanan Whoosh sebanyak 30% menjadi 52 perjalanan per hari hingga 18 April 2024.

Reporter: Reza Ramadhan

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News