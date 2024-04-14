...

Arus Balik di Tol Japek Arah Jakarta Terpantau Ramai Lancar, Rest Area Dipadati Pemudik

Widya Michella Nur Syahida, Jurnalis · Minggu 14 April 2024 18:21 WIB
Ruas tol Jakarta-Cikampek terpantau ramai lancar pada arus balik Minggu (14/4). Hal ini terpantau di km 44 arah Jakarta. Meski Padat, kendaraan tetap dapat melaju dengan kecepatan normal. 
 
Sementara rest area KM 19B dipadati ratusan mobil pribadi. Antrean itu mengular hingga 1 km dari depan pos pengamanan lebaran KM 19B. 
 
Banyak dari mereka ingin beristirahat sejenak usai menempuh perjalanan panjang dari kampung halaman. Rata-rata mereka akan kembali menuju Jakarta untuk melakukan aktivitas pada Senin (15/4) besok.
 
Reporter: Widya Michella Nur Syahida
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

