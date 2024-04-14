Ruas tol Jakarta-Cikampek terpantau ramai lancar pada arus balik Minggu (14/4). Hal ini terpantau di km 44 arah Jakarta. Meski Padat, kendaraan tetap dapat melaju dengan kecepatan normal.

Sementara rest area KM 19B dipadati ratusan mobil pribadi. Antrean itu mengular hingga 1 km dari depan pos pengamanan lebaran KM 19B.

Banyak dari mereka ingin beristirahat sejenak usai menempuh perjalanan panjang dari kampung halaman. Rata-rata mereka akan kembali menuju Jakarta untuk melakukan aktivitas pada Senin (15/4) besok.

Reporter: Widya Michella Nur Syahida

Produser: Reza Ramadhan

