Timbunan sampah di rest area yang menjadi pemandangan jamak pada arusnmudik 2024. Timbunan sampah dari pemudik membuat petugas kebersihan bekerja lebih ekstra lagi, daripada hari biasanya alias hari normal.

Misalnya di rest area kilometer (Km) 86 A Tol Cikopo - Palimanan (Cipali). Petugas 3 jam sekali harus mengitari rest area untuk mengumpulkan sampah pemudik.

Pekerjaan ini dilakukan sejak pukul 07.000 - 19.00 WIB atau selama 13 jam dalam sehari. Padahal, pihak pengelola telah menyediakan tempat sampah di berbagai titik.

Reporter: Suparjo Ramalan

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

