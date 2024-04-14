...

Sampah Pemudik Menumpuk di Rest Area, Petugas Kebersihan: Kami Capek

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Minggu 14 April 2024 18:03 WIB
Timbunan sampah di rest area yang  menjadi pemandangan jamak pada arusnmudik 2024. Timbunan sampah dari pemudik membuat petugas kebersihan bekerja lebih ekstra lagi, daripada hari biasanya alias hari normal.
 
Misalnya di rest area kilometer (Km) 86 A Tol Cikopo - Palimanan (Cipali). Petugas 3 jam sekali harus mengitari rest area untuk mengumpulkan sampah pemudik. 
 
Pekerjaan ini dilakukan sejak pukul 07.000 - 19.00 WIB atau selama 13 jam dalam sehari. Padahal, pihak pengelola telah menyediakan tempat sampah di berbagai titik.
 
Reporter:  Suparjo Ramalan
Produser: Reza Ramadhan

