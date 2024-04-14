GT Kalikangkung mulai dipadati kendaraan pada, Minggu (14/4/2024). Antrean kendaraan di GT Kalikangkung pun terlihat mengular pada sore hari.

Guna mengurai kepadatan kendaraan, telah bersiap petugas mengarahkan pengemudi ke gardu tol yang lebih pendek antreannya. Sebelumnya penerapan one way lokal di ruas Tol Jawa Tengah diperpanjang. Sebelumnya, one way lokal berlaku dari KM 425. Siang ini diperpanjang hingga KM 459 GT Tingkir, Salatiga.

Reporter: Nur Khabibi

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

