Hujan dengan intensitas deras mengguyur Tol Cipali daerah Subang, tepatnya di sekitar Kilometer (Km) 109 hingga 105 pada Minggu (14/4) sore. Hujan deras ini sempat membuat jarak pandang terbatas dan laju kendaraan tersendat.

Para pemudik pun melambatkan laju mobil karena hujan deras ini. Sementara itu, skema one way dari Km 414 GT Kalikangkung sampai dengan Km 72 Tol Cipali masih berlangsung.

Reporter: Cikal Bintang Raissatria

Produser: Reza Ramadhan

