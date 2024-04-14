...

Jarak Pandang Tol Cipali Daerah Subang Terbatas karena Hujan Deras

Cikal Bintang Raissatria, Jurnalis · Minggu 14 April 2024 17:05 WIB
Hujan dengan intensitas deras mengguyur Tol Cipali daerah Subang, tepatnya di sekitar Kilometer (Km) 109 hingga 105 pada Minggu (14/4) sore. Hujan deras ini sempat membuat jarak pandang terbatas dan laju kendaraan tersendat. 
 
Para pemudik pun melambatkan laju mobil karena hujan deras ini. Sementara itu, skema one way dari Km 414 GT Kalikangkung sampai dengan Km 72 Tol Cipali masih berlangsung.
 
Reporter: Cikal Bintang Raissatria
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

