5 Pengungsi Rohingya Kabur dari Pengungsian di Aceh Barat di Malam Hari

Afsah, Jurnalis · Minggu 14 April 2024 16:42 WIB
Lima pengungsi rohingya kabur dari tenda lokasi penampungan sementara di komplek belakang Kantor Bupati Aceh Barat. Mereka terdiri satu orang wanita dan 4 orang pria.
 
Seorang  wanita kabur pada saat malam takbiran atau Selasa (9/4/2024). Sementara 4 rekannya menghilang dari penampungan pada Rabu (10/4/2024) dini hari.
 
Satpol PP mengaku sudah melakukan penjagaan maksimal di penampungan. Dari total 75 orang pengungsi rohingya ditampung, kini tersisa 70 orang. Petugas memperketat lagi penjagaan di lokasi penampungan sementara.
 
Reporter: Afsah
Produser: Reza Ramadhan

