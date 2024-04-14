Lima pengungsi rohingya kabur dari tenda lokasi penampungan sementara di komplek belakang Kantor Bupati Aceh Barat. Mereka terdiri satu orang wanita dan 4 orang pria.

Seorang wanita kabur pada saat malam takbiran atau Selasa (9/4/2024). Sementara 4 rekannya menghilang dari penampungan pada Rabu (10/4/2024) dini hari.

Satpol PP mengaku sudah melakukan penjagaan maksimal di penampungan. Dari total 75 orang pengungsi rohingya ditampung, kini tersisa 70 orang. Petugas memperketat lagi penjagaan di lokasi penampungan sementara.

Reporter: Afsah

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News