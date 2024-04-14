Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi bersama Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy meninjau kondisi arus balik mudik Lebaran di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Minggu (14/4).

Menhub menegaskan bahwa saat ini kondisi arus mudik lebaran di Pelabuhan Bakauheni masih relatif landai atau tidak adanya penumpukan.

Reporter: Riyan Rizki Roshali

Produser: Akira AW

(mhd)

