Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi bersama Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy meninjau kondisi arus balik mudik Lebaran di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Minggu (14/4).
Menhub menegaskan bahwa saat ini kondisi arus mudik lebaran di Pelabuhan Bakauheni masih relatif landai atau tidak adanya penumpukan.
Reporter: Riyan Rizki Roshali
Produser: Akira AW

