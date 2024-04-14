...

Arus Balik Lebaran, Lalin di Gerbang Tol Cikampek Utama Macet Siang Ini

Iqbal Dwi Purnama, Jurnalis · Minggu 14 April 2024 14:00 WIB
Beginilah kondisi lalin di GT Cikampek Utama padat merayap, Minggu (14/4) siang. Laju kendaraan di ruas tol hanya mampu memacu kecepatan kurang dari 20 KM/jam.
 
Pukul 11.40 WIB, terjadi penumpukan kendaraan di KM 70 Jalan Tol Jakarta - Cikampek. Jika melihat CCTV yang dipasang sepanjang ruas Tol Jakarta - Cikampek.
 
Kondisi padat merayap terjadi sejak masuk GT Cikampek Utama hingga KM 65 arah Jakarta.
 
Reporter: Iqbal Dwi Purnama
Produser: Akira AW

(fru)

