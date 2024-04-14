Arus lalin Jalur B atau arah ke Jakarta di GT Cikatama, Jabar ramai lancar, Minggu (14/4). Kemacetan parah di GT Cikatama sempat terjadi, Sabtu (13/4) malam. Kemacetan berlangsung sejak pukul 18.00 WIB hingga dini hari.
Sebanyak 52.848 kendaraan melintasi GT Cikatama ke arah Jakarta pukul 21.17 WIB. Pukul 08.30 WIB pagi ini, arus lalin di Jalur B mulai kembali normal.
Belum terlihat tanda-tanda kemacetan panjang. Antrean kendaraan hanya terjadi kurang lebih 100 meter di pintu masuk tol.
Reporter: Ravie Wardani
Produser: Akira AW
