Arus lalin Jalur B atau arah ke Jakarta di GT Cikatama, Jabar ramai lancar, Minggu (14/4). Kemacetan parah di GT Cikatama sempat terjadi, Sabtu (13/4) malam. Kemacetan berlangsung sejak pukul 18.00 WIB hingga dini hari.

Sebanyak 52.848 kendaraan melintasi GT Cikatama ke arah Jakarta pukul 21.17 WIB. Pukul 08.30 WIB pagi ini, arus lalin di Jalur B mulai kembali normal.

Belum terlihat tanda-tanda kemacetan panjang. Antrean kendaraan hanya terjadi kurang lebih 100 meter di pintu masuk tol.

Reporter: Ravie Wardani

Produser: Akira AW

(fru)

