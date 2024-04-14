Iran resmi menyerang Israel dengan meluncurkan rudal hingga roket, Minggu (14/4). Hal itu membuat Israel panik dan meminta Dewan Keamanan PBB menggelar rapat darurat guna mengutuk serangan Iran terhadap negaranya.

Permintaan itu dilayangkan melalui surat resmi yang dikirimkan Duta Besar Israel untuk PBB kepada Presiden Dewan Keamanan PBB Vanessa Frazier.

Tak nanya itu, Dubes Israel untuk PBB juga meminta supaya DK PBB menetapkan Korps Garda Revolusi Iran sebagai organisasi teroris. Ia beranggapan serangan Iran menjadi ancaman terhadap perdamaian dunia.

Sumber: Telegram Gaza Now

Produser: Akira AW

(fru)

