Beginilah detik-detik rudal Iran jatuh di wilayah Suci Um al-Rashrash atau Eliat. Eliat merupakan kota pelabuhan penting pada masa Kekaisaran Romawi. Kemudian ditaklukkan oleh Arab, Tentara Salib, dan Ottoman.
Pada awal abad ke-20, Eliat adalah kota kecil dan sepi. Namun, pada tahun 1950-an, pemerintah Israel mulai mengembangkan kota ini sebagai wisata.
Dalam video, warga berteriak histeris saat rudal meluncur di wilayah tersebut.
Produser: Akira AW
