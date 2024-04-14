Beginilah detik-detik rudal Iran jatuh di wilayah Suci Um al-Rashrash atau Eliat. Eliat merupakan kota pelabuhan penting pada masa Kekaisaran Romawi. Kemudian ditaklukkan oleh Arab, Tentara Salib, dan Ottoman.

Pada awal abad ke-20, Eliat adalah kota kecil dan sepi. Namun, pada tahun 1950-an, pemerintah Israel mulai mengembangkan kota ini sebagai wisata.

Dalam video, warga berteriak histeris saat rudal meluncur di wilayah tersebut.

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News