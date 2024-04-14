...

Detik-Detik Ratusan Rudal dan Drone Iran Serang Kota Eliat

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Minggu 14 April 2024 10:33 WIB
Beginilah detik-detik rudal Iran jatuh di wilayah Suci Um al-Rashrash atau Eliat. Eliat merupakan kota pelabuhan penting pada masa Kekaisaran Romawi. Kemudian ditaklukkan oleh Arab, Tentara Salib, dan Ottoman.
 
Pada awal abad ke-20, Eliat adalah kota kecil dan sepi. Namun, pada tahun 1950-an, pemerintah Israel mulai mengembangkan kota ini sebagai wisata.
 
Dalam video, warga berteriak histeris saat rudal meluncur di wilayah tersebut.
 
Produser: Akira AW

