Ribuan pemudik kereta api di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat mulai berdatangan, Minggu (14/4). Para pemudik yang datang berasal dari berbagai wilayah di Pulau Jawa seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Para pemudik ini memilih untuk pulang lebih awal agar bisa menyempatkan waktu untuk beristirahat. Pemudik yang tiba pada Minggu (14/4) ini, rata-rata memulai keberangkatan sejak Sabtu (13/4) sore.

Arus balik pemudik di Stasiun Pasar Senen diperkirakan masih akan terjadi hingga Minggu (14/4) malam.

Reporter: Rio Manik

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News