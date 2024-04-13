Berbagai cara dilakukan para pemudik agar pulang ke kampung halaman. Seperti yang dilakukan Maskuri (35) yang memboyong 14 orang keluarganya menggunakan mobil Box pikap.
Maskuri mengaku dirinya mudik bersama istri, anak-anak, keponakan, orang tua, hingga ipar. Ia terpaksa menggunakan mobil box karena jumlah keluarganya banyak.
Kendaraan tersebut juga dipandang dapat memuat barang bawaan dari kampung.
Reporter: Suparjo Ramalan
Produser: Reza Ramadhan
(mhd)
