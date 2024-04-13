...

Imbas Puncak Padat, Lalin di Kota Bogor Alami Kemacetan

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 13 April 2024 22:02 WIB
Antrean kendaraan terjadi di pintu tol Bogor, Sabtu (13/4). Lonjakan kendaraan ini merupakan imbas dari macetnya arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju kawasan wisata Puncak.
 
Pihak Jasa Marga memberlakukan kendaraan menuju puncak untuk keluar di pintu tol Bogor. Akibatnya, kemacetan terjadi di sejumlah ruas jalan kota Bogor menuju kawasan Puncak.
 
Polresta Bogor Kota melakukan rekayasa lalu lintas agar tidak terjadi kepadatan kendaraan. Diperkirakan kepadatan arus kendaraan ini akan terus terjadi hingga berakhirnya libur lebaran.
 
Produser: Febry Rachadi
Reporter: Andi Firmansyah

(mhd)

