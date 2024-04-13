Inilah Asep Muhammad pemudik yang menggunakan sepeda melewati Ciamis-Cimahi. Dengan jarak sekitar 130 km Asep membutuhkan waktu sekitar 12 jam.

Sebagai penghobi sepeda, Asep memilih cara ini untuk pulang ke kampung halaman. Ia mempersiapkan kondisi fisik jauh juga segala keperluan untuk sepeda yang dikayuhnya, seperti ban dalam. Ia pun tak memaksakan harus segela sampai dan memilih menikmati perjalanan.

Reporter: Muhamad Fadli Ramadan

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News