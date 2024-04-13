...

37 Ribu Kendaraan Lintasi GT Cikatama ke Jakarta Sore Ini

Ravie Wardani, Jurnalis · Sabtu 13 April 2024 20:26 WIB
Beginilah suasana Gerbang Tol Cikampek Utama (GT Cikatama) pada Sabtu, (13/4) sore. Kepadatan arus lalu lintas terjadi untuk kendaraan yang mengarah ke Jakarta
 
Pihak kepolisian juga sudah menerapkan sejumlah rekayasa lalu lintas mulai dari contraflow hingga oneway. Tercatat 37 kendaraan melintasi GT Cikatama sejak pukul 06.00 WIB, hingga 18.00 WIB.
 
Meski demikian, arus lalu lintas di GT Cikatama terpantau sangat dinamis. Belum ada kemacetan panjang meski volume kendaraan terus meningkat.
 
Reporter: Ravie Wardani
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

