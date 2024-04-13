Beginilah suasana Gerbang Tol Cikampek Utama (GT Cikatama) pada Sabtu, (13/4) sore. Kepadatan arus lalu lintas terjadi untuk kendaraan yang mengarah ke Jakarta

Pihak kepolisian juga sudah menerapkan sejumlah rekayasa lalu lintas mulai dari contraflow hingga oneway. Tercatat 37 kendaraan melintasi GT Cikatama sejak pukul 06.00 WIB, hingga 18.00 WIB.

Meski demikian, arus lalu lintas di GT Cikatama terpantau sangat dinamis. Belum ada kemacetan panjang meski volume kendaraan terus meningkat.

Reporter: Ravie Wardani

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News