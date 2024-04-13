Menteri PUPR, Basuki Basuki Hadimuljono tampil menarik perhatian saat menghadiri pembukaan penerapan one way dari KM 414-72 di Gerbang Tol (Kalikangkung), Sabtu (13/4/2024). Ia mengenakan peci rajut putih yang ia kombinasikan dengan baju muslim berwarna coklat.

Merespons penampilan Menteri PUPR tersebut, Menko PMK guyon jika Basuki Habib baru. Setelan itu ia pilih lantaran masih dalam suasana Idulfitri.

Reporter: Nur Khabibi

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News