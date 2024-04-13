Ratusan pemudik memanfaatkan KRI Banda Aceh-593 secara gratis untuk perjalanan balik dari Surabaya dengan tujuan Semarang dan Jakarta. Danlantamal V, Brigjen TNI Marinir Joni Sulistiawan, secara langsung melepas pemudik di Dermaga Madura, Koarmada II pada Sabtu (13/4/2024) sore.

Kapal perang membawa 352 pemudik beserta 72 unit motor. Pemudik mengaku senang dengan adanya mudik gratis dari TNI AL. Selain bisa istirahat selama perjalanan, TNI AL juga memberi layanan makan gratis 3 kali sehari

Reporter: Sony Hermawan

Produser: Reza Ramadhan

