Penerapan rekayasa lalu lintas one way atau satu arah di ruas Tol Cipali membawa berkah bagi pelaku UMKM di rest area km 86 A, Subang. Rekayasa lalu lintas itu ikut mendongkrak jumlah pengunjung. Lantaran, angka orang yang beristirahat di rest area sangat membludak.

Salah satu pedagang mengaku jumlah permintaan makanan naik lebih dari 100%. Selama satu hari pedagang bisa menjual 200 - 400 porsi makanan. Korlantas Polri rencananya akan kembali menerapkan one way di ruas Tol Trans Jawa pada arus balik Lebaran besok, Sabtu (13/4/2024).

Reporter: Suparjo Ramalan

Produser: Reza Ramadhan

