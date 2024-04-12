...

Pemudik Motor Mulai Padati Jalur Pantura Cirebon untuk Kembali ke Jakarta

Toiskandar, Jurnalis · Jum'at 12 April 2024 21:22 WIB
Suasana arus balik dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta sudah mulai terlihat di Jalur Pantura Plered, Cirebon, Jumat(12/4)malam. Para pemudik kembali lebih awal, karena sebagian mulai masuk kerja dan menghindari kepadatan saat arus balik.
 
Diperkirakan volume kendaraan arus balik di jalur pantura Cirebon akan terus terjadi hingga puncaknya hari Sabtu(13/4) dan Minggu(14/4). Pemudik yang akan kembali ke Jakarta diimbau berhati-hati jila berjalan malam hari karena minimnya lampu penerangan.
 
Kontributor: Toiskandar

(rns)

