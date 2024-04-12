Polisi mulai memberlakukan skema one way di jalur Gentong, Jumat (12/4) sore.

Rekayasa lalu lintas dilakukan pukul 16.34 WIB ke arah Jakarta. Hal tersebut guna mengurangi kepadatan kendaraan di jalur mudik itu.

Penutupan one way di mulai dari simpang tiga Malangbong, Garut. Pihak kepolisian sendiri memprediksi puncak arus balik Lebaran akan terjadi pada Sabtu (13/4) besok hari.

Reporter: Danandaya Arya Putra

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

